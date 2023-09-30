ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر في بني مر بأسيوط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، استقبل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر، تحت إشراف أحمد حمزة، مجموعة من الأطفال الذين شاركوا في ورشة فنية رائعة، قدمت الفنانة ولاء فرحات الورشة، حيث تم تنفيذ العديد من اللوحات الفنية بالتعاون مع الأطفال، بهدف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

تواجد الأطفال في هذه الورشة الفنية كان مثيرًا للدهشة والإثارة. فقد أبدعوا في إنشاء أعمال فنية متنوعة، حيث أظهروا مواهبهم الفنية المذهلة، واستخدموا ألوانًا زاهية وفرش متنوعة لإنشاء لوحات جميلة ومعبرة، تعكس مفهوم المولد النبوي ورسالته السامية.

كانت الفنانة ولاء فرحات مرشدة ممتازة للأطفال خلال الورشة. واستخدمت أساليب تعليمية مبتكرة لتطوير مهاراتهم الفنية، فضلاً عن تعزيز خيالهم وإلهامهم. قامت بتعليمهم طرقًا جديدة للتحكم في الفرشاة واختيار الألوان المناسبة لإظهار التفاصيل والظلال والضوء في لوحاتهم، وحثتهم على العمل الجماعي وتشجيعهم على التواصل مع بعضهم البعض ومشاركة أفكارهم.

تميزت اللوحات الفنية التي صنعها الأطفال بتنوعها وتعبيرها الفريد. تضمنت العديد منها صورًا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأشهر المعالم الإسلامية. قد بدا واضحًا أن الأطفال فهموا القيم والتعاليم الإسلامية وقدروا أهمية الاحتفال بالمناسبة. تعكس هذه اللوحات تطور مواهب الأطفال واتقانهم في الفن، وتشكل ذكرى جميلة للاحتفال بالمولد النبوي.

تم استقبال هذه الأعمال الفنية بإشادة كبيرة من قبل الحاضرين. وأثنى الجميع على إبداع الأطفال وموهبتهم الرائعة في الرسم والتعبير الفني.

كما أثرت هذه الورشة الفنية على حياتهم وألهمتهم للتعبير عن أنفسهم واستكشاف مهاراتهم الفنية، بشكل عام، كانت هذه الورشة الفنية للاحتفال بالمولد النبوي تجربة فنية رائعة ومليئة بالإلهام والتحفيز للأطفال.

قدمت لهم منصة مثالية للتعبير عن أفكارهم ورؤيتهم وإظهار مهاراتهم الفنية. إن جمال عبدالناصر قصر ثقافة يستحق كل الثناء لتقديمه هذه الفرصة المثمرة للأطفال من أجل إبراز مواهبهم وتطويرها.

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط