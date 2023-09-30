عقد قصر ثقافة ابوتيج بمحافظة أسيوط، برئاسة محمود علي بيوض أمسية شعرية لنخبة من أدباء وشعراء أسيوط تحت عنوان " الشعر وطن " ضمن فعاليات برنامج نادى أدب ابوتيج برئاسة الشاعر روماني يسرى وباشراف محمد محمود صالح قاعود.

وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

وشارك فيها نخبة من ادباء أسيوط منهم القاص على عبد الرازق والشاعر رمضان زيدان والشاعر محمود زناتي والشاعر محمود ربيع والشاعر محمد المجريسى و الشاعر محمد شوقي والشاعر محمد الاسيوطي و الشاعر محمد العريان والشاعر سعد سعيد والشاعر احمد حسين جاد الله والشاعر عصام همام

ومن الشعراء الشباب الشاعر عبد الرحمن مدين والشاعر شريف انيس والشاعرة شيماء العريني و الدكتورة شيماء الغزالي

وتبارى الأدباء بقصائدهم الشعرية والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية للمواهب الشابة الادبية

أمسية شعرية لنخبة من أدباء وشعراء أسيوط بقصر ثقافة ابوتيج

أمسية شعرية لنخبة من أدباء وشعراء أسيوط بقصر ثقافة ابوتيج