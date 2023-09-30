أمسية أدبية ينظمها نادي آدب مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، عددًا من الفاعليات الثقافية والفنية باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، برئاسة شيماء عبدالعال جلسة تفاعلية ضمن فعاليات برنامج نادي أدب أسيوط الجديدة، برئاسة الأديب الدكتور سيد سليم وباشراف الفنان محمد عبدالمجيد ميسرة.

وفي أمسية أدبية شهدتها المكتبة لمناقشة أعمال الأعضاء جاء في بدايتها تعريف للكتابة الإبداعية، حيث تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية و تم عرضها للمناقشة كالآتي في البدء قصيدة بالفصحى للشاعر صهيب شعبان بعنوان " ما زلتُ وحدي" وقد جاءت المداخلات والأراء حول النص من خلال سؤال طرحه الأديب الدكتور سيد سليم حول ما هو الكنز في هذه القصيدة؟ وقد جاءت الإجابة على أنها الأم التي أثارت عاطفة الشاعر ووجدانه

وأشار الأديب محمد النجار، إلى أن صهيب يحارب مع أخوانه من جيل الفصحى في الحفاظ على قالب القصيدة العمودي وتعددت الأراء حول الإشارة إلى جماليات الصور والتأثر بالتراث مع التجديد.

أعقبها عرض نص بالعامية المصرية للشاعرة حفيظة العطيفي بعنوان "وطن "وقد أشار الأدباء في هذا النص إلى الصور الجمالية العالية والتعبيرات القوية و جاء متمثلاً في البيت الذي تقول فيه الشاعرة: " ملعون أبوه الهوا، ماشي بقانون عميان" كما أشار بعضهم أيضا إلى العتاب مع العطاء وكيف أبدعت في وصف الإحسان في الرد على الإساءة.

تلاها بمناقشة قصيدة بالفصحى للشاعر دياب سعودي بعنوان " هرمزان " وقد أشار الأدباء في هذا النص للشاعر على ما تمتع به من فلسفة عميقة تعددت فيه الرؤى والصور والتناص الذي وضع في النص من خلال وضع بعض الأيات القرآنية

وجاء في الختام مناقشة نص بالعامية المصرية للشاعرة هند محسن بعنوان " إيه اللي ماقالتوش الست فغيابك " وقد أشار الأدباء حول هذا النص على الصورة المركبة والتماسك الكُلي لهذه القصيدة

بينما ادارت الجلسة الشاعرة هند محسن وشهدت الامسية مداخلات لكلاً من الشاعر سيد سليم والشاعر صهيب شعبان و الأستاذ محمد النجار والأديب محمود صلاح سلام والشاعرة حفيظة العطيفي والشاعر دياب سعودي وحضر الجلسة موهبة الإلقاء جني ومحمد الكاشف

أمسية أدبية ينظمها نادي ادب مكتبة الطفل والشباب باسيوط الجديدة