في إطار الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى، وأقام بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق محاضرة تثقيفية بعنوان " مولد الهادى البشير " لطالبات الأنشطة الصيفية بمدرسة الثانوية بنات بمنفلوط بحضور مدير المدرسة شعبان مصطفى.

حاضرها الشيخ مصطفى عمر محمد عبد الحافظ من إدارة الأوقاف بمنفلوط وتحدث فيها عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض المواقف والأحداث من سيرته الشريفة وبعض صفاته التى يجب أن نتحلى بها ونقتدى به صلى الله عليه وسلم منها ورد الجميل لجميع البشر بخلاف دينهم وعرقهم.

كما تحدث الشيخ مصطفى عمر محمد عبدالحافظ عن أهمية التسامح والرحمة في حياة المسلمين وكيفية تعاملهم مع الآخرين بكلمة حسنة ومعاملة حسنة. شدد الشيخ في محاضرته على أهمية نشر مبادئ الإسلام السمحة والمحبة ونبذ التعصب والتفرقة بين الناس.

كما تناول الشيخ بعض القصص والأحداث من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي تعكس تواضعه وأخلاقه الفضلى. أشار إلى أننا بحاجة للتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية التعايش مع الآخرين بسلام ومحبة دون أن ننسى أبدًا قيم التسامح والاحترام المتبادل.

أبدى الطالبات اهتمامًا كبيرًا بالمحاضرة وأبدت قدرا كبيرا من الاهتمام والتفاعل. أعربت بعضهن عن رغبتهن في متابعة المزيد من المحاضرات والدروس الدينية التي تهدف إلى تعزيز القيم والأخلاق الحسنة في حياتهن.

وقد أشاد مدير المدرسة، شعبان مصطفى، بالمبادرة القيّمة التي قام بها بيت الثقافة بالتعاون مع إدارة الأوقاف بمنفلوط. أعرب عن أمله في أن تتواصل هذه النشاطات التثقيفية والتوعوية التي تعمل على بناء جيل واعٍ ومتحضر يلتزم بالقيم الإسلامية ويعمل على خدمة المجتمع.

وبهذا تكون المحاضرة قد أسهمت في نشر الوعي الديني والتثقيف لدى الطالبات في مدرسة الثانوية بنات بمنفلوط. يأمل المنظمون أن تستمر هذه المبادرات التثقيفية لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع وتسهم في بناء جيل قوي ومحب للسلام والتسامح.

ثقافة منفلوط تحيي ذكرى مولد الهادى البشير

ثقافة منفلوط تحيي ذكرى مولد الهادى البشير