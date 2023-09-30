قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يواصل فعاليات ورش التفصيل والخياطة

قدم قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مرفي محافظة أسيوط، برئاسة أحمد حمزة ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد والتي قدمت عروسة المولد بالتزيين بالقماش من التل احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة، وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

وتعد عروسة المولد من الأزياء التي تميز بها الموسم الاحتفالي بسبب جمالها وبساطتها في نفس الوقت. ويتكون التصميم من ثوب مطرز واسع يضفي الحركة مع النسيج المخملي أو التل، مع الحجاب المطابق والتزيين بالقماش من التل.

وتتمتع حفيظة سعد بخبرة واسعة في تصميم الملابس التقليدية والحديثة على حد سواء، وتحظى بشعبية كبيرة بين العملاء بسبب اهتمامها بالتفاصيل الدقيقة والجودة الفائقة للمواد التي تستخدمها في التصميم.

وبفضل جودة العمل والمهارة الفنية التي تمتلكها حفيظة سعد، تستطيع المصممة إرضاء العملاء الذين يتسمون بأذواق مختلفة، وتقديم تصاميمٍ غير تقليدية تتميز بالأصالة والجمال.تصاميمها تراعي احتياجات المرأة العربية والإسلامية في التزين بأسلوب محتشم وجذّاب، وهو ما يوضحه تصميم عروسة المولد التي قدمتها في موسم الاحتفال الماضي، بالإضافة إلى عروسة المولد، تقدم حفيظة سعد مجموعة متنوعة من التصاميم الحديثة والتقليدية للعديد من المناسبات، بما في ذلك حفلات الزفاف، وحفلات الخطوبة والاحتفالات الدينية. وفي جميع التصاميم، تسعى حفيظة سعد لتلبية احتياجات العميل واهتماماته، وتحقيق رؤيته للحصول على تصميم أنيق وفريد من نوعه.

قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يستمر في فعاليات ورش التفصيل والخياطة

قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يستمر في فعاليات ورش التفصيل والخياطة