ورشة فنية للأطفال احتفالا بالمولد النبوي الشريف بأسيوط

استقبلت مكتبة آل عابدين بموشا، برئاسة ياسر عبداللاه مجموعة من الاطفال في ورشة فنية بمقر المكتبة قدمت الفنانة نسرين شوقي حنا ورشة فنية للأطفال.

وقدمت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي ضمن برنامج الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويهدف هذا النشاط الفني إلى تعزيز مهارات الأطفال في الرسم والتلوين، وتنمية إبداعهم الفني. تم تقديم الورشة بأسلوب تفاعلي ومشوق، حيث قامت الفنانة نسرين شوقي حنا بشرح مبادئ الرسم البسيطة بطرق سهلة ومبسطة تناسب الأطفال.

وتم تقديم أمثلة عملية لتطبيق هذه المبادئ، حيث قام الأطفال برسم أشكال بسيطة مثل الأشجار والزهور والحيوانات. وقد قاموا بتلوين الرسومات باستخدام الألوان المائية والأقلام الخشبية الملونة.

في نهاية الورشة، تلقى كل طفل شهادة تقدير تثمن جهودهم ومشاركتهم الفعالة في الورشة. وتعد هذه الفعاليات الفنية بالمكتبة فرصة للأطفال للتعبير عن أنفسهم وتنمية خيالهم الإبداعي، بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم في الملاحظة والتركيز وتحسين مهاراتهم الفنية.

وتعتبر مكتبة آل عابدين في موشا من أبرز المراكز الثقافية في المنطقة، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة للأطفال والشباب، بما في ذلك ورش العمل والدروس والندوات. تهدف هذه الفعاليات إلى تشجيع حب القراءة والثقافة وتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والأطفال في المجتمع.

من المهم أن نوفر للأطفال الفرصة للاستمتاع والمشاركة في هذه الأنشطة الفنية والثقافية، حيث تلعب المكتبات دورًا أساسيًا في تنمية الثقافة والمعرفة لدى الأطفال. وتعد ورش العمل الفنية التي تقدمها مكتبة آل عابدين مثالًا رائعًا على ذلك، حيث تعزز محبة الأطفال للفن والإبداع وتعطيهم المهارات والثقة اللازمة للتعبير عن أنفسهم بحرية في المستقبل.

مكتبة آل عابدين بموشا تعقد ورشة فنية للأطفال احتفالا بالمولد النبوي الشريف

مكتبة آل عابدين بموشا تعقد ورشة فنية للأطفال احتفالا بالمولد النبوي الشريف

مكتبة آل عابدين بموشا تعقد ورشة فنية للأطفال احتفالا بالمولد النبوي الشريف