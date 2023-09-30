ملتقى ثقافي لمناقشة"خريجي الترجمة وآليات سوق العمل الحر" بأسيوط

في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية باقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

وشهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ملتقي ثقافي تحت عنوان" خريجين الترجمة وآليات العمل الحر " ضمن فعاليات نادى الترجمة برئاسة الدكتور سعيد ابو ضيف أستاذ بكلية الآداب بجامعة أسيوط

وحاضر فيها محمد فوزي محرم الاقتصادي المعروف ورئيس نادي الروتاري أسيوط الذي تحدث عن أعداد الخرجين لسوق العمل والعمل على تأهيل الذات من حيث أكتساب المهارات كالمقابلات الشخصية والسيرة الذاتية

وأضاف الدكتور جابر عبد الغفار - خلال كلمته - نبذة تعريفية عن الفرق بين الحياة الأكاديمية وآليات سوق العمل الحر بينما تحدثت الأستاذة أسماء عوض الصحفية بمجلة كنوز عربية أن على الشباب الاعتماد على الذات والبحث عن فرص عمل حقيقية من خلال سوق العمل الحر المتاح للمترجمين فى مجالات مختلفة

وعقب الدكتور سعيد أبوضيف مؤسس ورئيس نادي الترجمة الحديثة وعضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة أسيوط، أن الاعتماد على فرص العمل التقليدية لم يعد متاح ويجب على الشباب التفكير خارج الصندوق والإعداد الجيد والتدريب المستمر

وشهد الملتقي العديد من النماذج الناجحة من أعضاء نادي الترجمة الذين تحدثوا عن تجربتهم وخوضهم مجال الترجمة من خلال السوق الحر ومنهم الاستاذة الاء أسامة باحثة الماجستير فى مجال الترجم وتعمل كمترجمة محترفة فى سوق العمل الحر والأستاذ ياسمين يوسف المترجمة القانونية والمحامية وباحثة ماجستير فى مجال الترجمة القانونية

وفي سياق متصل تفاعل الحضور ببعض المداخلات عن قيمة التدريب والتأهيل لسوق العمل من د. محمد هاشم العميد السابق للمعهد الفني الصحي بأسيوط والدكتور أمنية محمد رئيسة مركز اللغة الإنجليزية بجامعة بدر بأسيوط وقد أجابت الدكتورة أمنية عن أسئلة الخرجين بخصوص متطلبات التقدم للعمل بالجامعات الخاصة واختتمت فعاليات الملتقي بتكريم بعض الخريجين ممن شاركوا بورش التدريب للخرجين من قبل نادي الترجمة الحديثة بأسيوط

نادي الترجمة الحديثة يناقش "خريجي الترجمة وآليات سوق العمل الحر" بثقافة أسيوط

نادي الترجمة الحديثة يناقش "خريجي الترجمة وآليات سوق العمل الحر" بثقافة أسيوط