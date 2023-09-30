محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في صدام توتنهام الليلة

يحل فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب ضيفًا ثقيلا مساء اليوم السبت علي نظيره توتنهام، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد "توتنهام هوتسبير"، في صدام علي صفيح ساخن بقمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ليفربول وتوتنهام في صدام مشتعل اليوم

يخوض فريق ليفربول لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة عروضه المميزة وإستمرار نغمة الإنتصارات التي يعيشها في الفترة الأخيرة، حيث يحتل ليفربول في الوقت الحالي، المركز الثاني في جدول البطولة، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يمتلك فريق توتنهام 14 نقطة في جدول البريميرليج، حاليًا، في المركز الرابع.

يُذكر ان فريق ليفربول تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على وست هام بثلاثة أهداف لهدف، بينما سقط توتنهام في فخ التعادل مع آرسنال بهدفين لمثلهما في ديربي شمال لندن.

جدير بالذكر أن فريقي ليفربول وتوتنهام لم يتذوقا طعم الخسارة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ فاز ليفربول في 5 مواجهات وتعادل في لقاء، بينما حقق توتنهام 4 انتصارات وتعادل مرتين.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيتولي حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام.