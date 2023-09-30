مياه أسيوط تعقد جلسة تشاورية جماهيرية تقييمًا للأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وبالتعاون مع شركة الإنتاج العربي للمشروعات والاستثمارات الهندسية والتوريدات العامة المتمثلة في شركة ابراهيم خليفة للمقاولات؛ جلسة تشاورية جماهيرية والخاصة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات توسعات محطة مياه ابو تيج المرشحة ٤٣ الف م٣ في اليوم ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري حياة كريمة.



والجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتى بعض الاشتراطات الخاصة بالمشروعات والتي تأتى من ضمنها عند البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة فلابد أن يكون بها جزء للمشاركة المجتمعية والذي يضم العديد من الفئات المجتمعية المدنية المختلفة مثل المواطنين والتنفيذيين والصحفيين ومنفذي المشروع وذلك بغرض التواصل المباشر مع الجمهور المستهدف وكذلك أيضا لإظهار قيمة المشروع لهم، والاستماع لاقتراحاتهم وشكواهم أثناء التنفيذ يأتي هذا لفتح المزيد من فرص التواصل وحل المشكلات أو أي معوقات أو اعتراضات تهم المواطنين فيما يخص المشروعات، هذا بالإضافة أيضا إلى الاجتماعات التي تتم قبل تنفيذ المشروعات والتي تقوم به ادارة المشاركة المجتمعية من خلال استطلاع الرأي لحصر جميع الآراء.

مياه أسيوط .. تعقد جلسة تشاورية جماهيرية تقييما للأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات

مياه أسيوط .. تعقد جلسة تشاورية جماهيرية تقييما للأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات

مياه أسيوط .. تعقد جلسة تشاورية جماهيرية تقييما للأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات

مياه أسيوط .. تعقد جلسة تشاورية جماهيرية تقييما للأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات

مياه أسيوط .. تعقد جلسة تشاورية جماهيرية تقييما للأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات

مياه أسيوط .. تعقد جلسة تشاورية جماهيرية تقييما للأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات