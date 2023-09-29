سر تحول الشمس إلى اللون الأزرق

انتشر خلال الساعات الأخيرة، عددٌ من الفيديوهات والتي تكشف عن ظاهرة تضرب عددًا من المناطق في بريطانيا، إذْ إن هناك الشمس ظهرت باللون الأزرق في ظاهر نادرة الحدوث للمرة الأولى في بريطانيا، وسجلتها كاميرات المراقبة في بريطانيا.

الشمس ظهرت باللون الأزرق:

ظاهرة نادرة الحدوث، ظهور الشمس للمرة الأولى باللون الأزرق في واقعة فريدة من نوعها، كونها نادرة الحدوث، وانتشر هذه الفيديوهات بكثرة خلال الساعات الأخير عبر موقع التغريدات “إكس”.

سر ظهور الشمس باللون الأزرق للمرة الأولى في بريطانيا:



واقعة غريبة من نوعها في السماء، إذ ظهرت الشمس للمرة الأولى باللون الأزرق، وعلق الكثير من خبراء الأرصاد، على أن هذه الظاهرة تحدث للمرة الأولى.

شددَّ أحد خبراء الارصاد، على أن ما حدث وظهور الشمس باللون الأزرق ربما يتعلق بتغيرات في الطقس في نطاق أمريكا الشمالية وأوروبا.

من المتوقع أن يكون نشاط الرياح والدخان وغبار الحرائق، واحدًا من الأسباب في أن يظهر الشمس بهذا اللون.

وفي سياق آخر، اجتاحت الفيضانات ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة النقل.

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، حالة الطوارئ.

تسببت العاصفة الاستوائية "أوفيليا" في هطول أمطار غزيرة عبر وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي، مما تسبب في فيضانات في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب ما أورده موقع "الشرق" الإخباري.

أغلقت الفيضانات في نيويورك الطرق وتعطلت خدمة مترو الأنفاق، وأغلق مطار لاجوارديا الدولي مع تزايد تأخير الرحلات، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، أن الأمطار سقطت بمعدل– أكثر من 4 بوصات – على أجزاء من بروكلين خلال 3 ساعات صباح الجمعة.