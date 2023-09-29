تعليق جديد من البيت الأبيض حول الإغلاق الحكومي في أمريكا

أكد "البيت الأبيض"، أن الموارد المالية لدعم أوكرانيا ستبقى مُتوفرة في حال توقف عمل الحكومة الأمريكية بنتيجة ما يُسمى بالإغلاق الحكومي الذي قد يحدث ابتداء من 1 أكتوبر، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت شالاندا يانغ، مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، للصحفيين يوم الجمعة: "من الواضح أن هناك موارد متبقية محددة" لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.

وأضافت: "ونحن قلقون بشأن مخزوناتنا" بحيث لا تؤثر التوريدات لأوكرانيا على القدرات القتالية للولايات المتحدة ذاتها.

يُذكر أن الولايات المتحدة قد تواجه الإغلاق الحكومي اعتبارا من 1 أكتوبر إن لم يتفق المشرعون على الميزانية للعام المالي المقبل. ودعا البيت الأبيض الكونغرس إلى تمديد تمويل الحكومة لفترة قصيرة من أجل تفادي الإغلاق.

أمريكا تُهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع الميزانية الجمهوري

أصدر "البيت الأبيض"، تهديدًا باستخدام فيتو رئاسي، إذا قدم الجمهوريون مقترح ميزانية يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتخصيص الأموال لتعزيز الحدود الجنوبية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وأعلن مكتب الميزانية التابع للإدارة الأميركية في بيان له "رفضه الشديد" لمبادرة المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب.

تعزيز أمن الحدود

ومن شأن مشروع القانون الخاص بخفض التكاليف وتعزيز أمن الحدود أن يوفر تمويلا للحكومة الفيدرالية حتى نهاية أكتوبر ويمنع إغلاق الحكومة الذي قد يحدث يوم الأحد.

وقال البيان: "إذا تم تقديم القرار إلى الرئيس للتوقيع عليه، فسوف يستخدم حق النقض ضده".