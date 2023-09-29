يوسف منصور يعترف: "لا أملك موهبة التمثيل ودخلت الفن بالصدفة" (فيديو)

قال الفنان يوسف منصور: “إن أول فيلم شارك فيه كان دوره فيه أخرس وهو فيلم العجوز والبلطجي بسبب صعوبة اللغة العربية، إذْ كان يعيش في أمريكا منذ طفولته وحتى سن 34 عامًا”.

هناك فارق بين الرياضي الذي يقوم بمشاهد أكشن و الممثل الذي يقوم بنفس المشاهد:

أضاف يوسف منصور خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: “ليس لدي موهبة التمثيل ودخلت الفن بالصدفة من خلال المخرج إبراهيم عفيفي، إذْ التقيت به على المقهى وتعرفنا ورشحني لأداء دور صغير في فيلم العجوز والبلطجي”، معقبًا: “هناك فارق بين الرياضي الذي يقوم بمشاهد أكشن وبين الممثل الذي يقوم بنفس المشاهد”.

تابع يوسف منصور: "أقنعت أحمد رمزي بتمثيل فيلم قط الصحراء بعد اعتزاله التمثيل مدة استمرت 20 عامًا، وكنت أخشي توجيه رمزي في أول أيام التصوير إلا أنني فوجئت به يقول لي خدامك".