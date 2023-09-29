"ثقافة الغنايم" بأسيوط تحتفل بنهاية الأنشطة الصيفية وتشيد بالمواهب

شهدت العديد من المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، خلال اليومين الماضيين، اختتام الأنشطة الصيفية المقدمة خلال أشهر الأعياد.

وفي هذا السياق، نظم قصر ثقافة الغنايم بأسيوط ختام نشاطه الصيفي الذي بدأ بكلمة ترحيبية من مديرة القصر أبرزت فيها أهمية اكتشاف المواهب الجديدة ورعايتها وأن "ثقافتنا في بلادنا" الإجازة أتاحت المبادرة الفرصة للعديد من الموهوبين، فيما ثمن مصطفى العاطفي رئيس المجلس البلدي الغنايم الجهود المبذولة في القصر والأنشطة. أنشطة صيفية متنوعة مقدمة للرواد.

بعد ذلك تم افتتاح معرض “للفن عنوان” الذي ضم العديد من اللوحات الفنية وبعض اللوحات الجدارية للأطفال من نتاج ورش الفنون التشكيلية التي أقيمت على مدار المهرجان.

وتضمنت الاحتفالية، التي أقيمت تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، وقسم أسيوط الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، عروض مواهب للأطفال في مجالي الغناء والتمثيل، واختتمت بتكريم الأطفال الموهوبين والمبدعين المشاركين خلال الفترة الماضية وتقديم شهادات تقدير لهم، بحضور نخبة من الكتاب والفنانين ومبدعي الغنيمة. .