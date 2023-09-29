تفاصيل إصابة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الجيش الرواندي بدوري الأبطال

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تعرض إبراهيم عادل مهاجم الفريق للإصابة في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور ال٣٢ من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي.

أوضح الطبيب أن اللاعب تعرض لإصابة مبدئيا عبارة عن التواء في أربطة الكاحل، وخرج مستبدلا في الشوط الأول وشارك بدلا منه مصطفى فتحي.

أشار المنيري إلى أن إبراهيم عادل سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.

تشكيل بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي

طاقم التحكيم

وأسندت اللجنة المنظمة الادارة التحكيمية لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي إلى طاقم موريتاني بقيادة عبدالعزيز بوح حكما للساحة، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا على قناة أون تايم سبورت.