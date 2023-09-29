كلوب يكشف موقف مصابي ليفربول قبل مواجهة توتنهام

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن موقف اللاعبين المصابين، وذلك قبل مواجهة فريقه القادمة أمام توتنهام.

كلوب يتحدث عن مصابي ليفربول

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وتوتنهام: " ترينت ألكسندر أرنولد تدرب أمس بشكل طبيعي، سوف يتدرب اليوم بشكل طبيعي، أنا لست طبيبا لذلك لا أستطيع اتخاذ هذا القرار، لكن يبدو أنه سيكون في الفريق غدًا ويلعب".

وأتم كلوب: “ وتعرض ستيفان بايتيتش لانتكاسة صغيرة في ربلة الساق، نريده أن يشارك، ولكن علينا أن نكون حذرين حقًا، نحن نبذل قصارى جهدنا لجعله يتقدم بسرعة دون الضغط عليه، تياجو ألكانتارا لا يزال غير جاهز، وكذلك كونور برادلي”.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام



ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره توتنهام غدا السبت، في اللقاء الذي يجمعهما في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.