ثقافة ديروط تنظم ليلة الإبداع لمناقشة “بئر أم السعد” للروائي حمدي البطران

عندما يجتمع الإبداع والتميز الأدبي، تتلألأ الكلمات في سماء الأدب والشعر، وفي ليلة أدبية تناغم فيها المبدعون مع قلوبهم بحضور الروائي حمدي البطران، داخل حزمة من الأنشطة الثقافية والفعاليات الفنية المقدمة بواسطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط. برئاسة ضياء مكاوي.

شهد قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد أبو العيون، ليلة من الإبداع الأدبي لمناقشة المجموعة القصصية “بئر أم السعد” للروائي حمدي البطران، ضمن فعاليات برنامج نادي الأدب. برئاسة ناجح جاد وبحضور أدباء وفنانين ومبدعين وشعراء من صعيد مصر.

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية لمدير القصر شكر فيها الحضور والمشاركة الفعالة، قائلاً إننا فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الرائع ونتطلع إلى المزيد من الأنشطة الثقافية الملهمة من نادي ديروط الأدبي الثقافي برئاسة د. ناجح جاد، الذي أضاف مؤخراً تمييزاً ملحوظاً.

فيما عبرت الدكتورة هند مكرم عن شكرها وتقديرها - خلال كلمتها - للمنتدى الثقافي ولكل القائمين على أنشطة وفعاليات ديروط الثقافية ولكل المشاركين الرائعين الذين أثروا المناقشات والفعاليات بأشعارهم وآرائهم المبدعة. وأتمنى أن يستمر هذا التواصل الثقافي المتميز وأن نلتقي مرة أخرى في المستقبل القريب.

وشهد اللقاء دراسة نقدية أجراها الدكتور أسامة عطية عثمان أستاذ الأدب العربي بجامعة جنوب الوادي، حيث أوضح جمال وإبداع المجموعة القصصية، مبينا أن المجموعة القصصية تضمنت العديد من الصور الجمالية والإبداع الأدبي.

وفي سياق متصل شهد الملتقى مشاركات ثرية للكتاب بقصائدهم الشعرية، حيث شارك نخبة من أدباء المنيا في مقدمتهم الكاتب إبراهيم البرديسي بقصيدة “أنا الغريب” للدكتور هاني العباسي. مع مختارات من "مسافر الليل" والدكتور أحمد عبد الغفور مع قصيدة "الطفل الضائع" والكاتب الدكتور حسن العمراني. علي عيسى مع بعض الشعر الكلاسيكي.

وقدم الدكتور أسامة أنور محمد بعض رؤى الاتجاه الحديث في القصة القصيرة، فيما شارك بعض الكتاب بقصائدهم الإبداعية ومنهم الشاعر سيد فاروق، الشاعرة حنان صبري، الشاعر أحمد الحيدري، الشاعر عادل سعد، الشاعر منتصر خلاف. والشاعر الشيخ النعمان والموهوبة ندى عماد، فيما شاركت الشاعرة أم هاشم عيون مع بعضهم. أدعية وأدعية دينية، منها “في سبيل النبي” و”صلوا على طه”، تحتفل بالمولد النبوي.

ثقافة ديروط تنظم ليلة الإبداع لمناقشة “بئر أم السعد” للروائي حمدي البطران

ثقافة ديروط تنظم ليلة الإبداع لمناقشة “بئر أم السعد” للروائي حمدي البطران