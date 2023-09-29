قصر ثقافة الغنايم بأسيوط يحتفل بانتهاء الأنشطة الصيفية

احتفل قصر ثقافة الغنايم بمحافظة أسيوط برئاسة هبة حسين صبرة، باختتام الأنشطة الصيفية، وبحضور مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم، وعزة أبو زيد مسئول الشئون العامة علاقات من وحدة مدينة ومركز الغنايم المحلية، ونخبة من الكتاب والفنانين والمبدعين الغنايم.

وأوضحت الدكتورة هبة حسين صبرة مدير قصر ثقافة الغنايم أن مبادرة "ثقافتنا" خلال إجازتنا الصيفية أتاحت الفرصة لجميع المتميزين لتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية. توجه مصطفى

رئيس مركز ومدينة الغانم.



تلا ذلك افتتاح معرض فني بعنوان والذي يضم العديد من اللوحات الفنية وبعض اللوحات من مجلة حائط الطفل نتيجة ورش الفنون التشكيلية للأطفال والتي أقيمت طوال موسم الصيف تحت إشراف الفنان علاء الدين هنش.

وشهد الاحتفال عروض مواهب للأطفال في مجال الغناء والتمثيل، واختتمت فعاليات الاحتفال بتكريم الأطفال الموهوبين والمبدعين الذين شاركوا خلال الفترة الماضية، وتسليمهم شهادات تقدير لجهودهم الفنية وإبداعاتهم المتميزة.