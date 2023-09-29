فاركو يستعد لتقديم شكوى ضد حكم مباراة المصري

ينوي مسؤولو نادي فاركو تقديم شكوى لاتحاد الكرة، حيث يرى النادي السكندري أن الفريق تعرض للظلم التحكيمي في مباراة المصري الأخيرة التي خسر فيها بهفد نظيف.



أكد نادي فاركو أن النادي بصدد تقديم شكوى وتدعيها بمشهد مراجعة حكم الساحة لتقنية الـ(VAR).



وشدد فاركو أن النادي يقدر جميع بما فيهم حمادة القلاوي ولكنه لم يكن موفقا اليوم.. ونبحث عن حقوقنا فقط



وكان فاركو انتقد حكم مباراة المصري عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال منشور كتب عليه: هل تغيرت قوانين اللعبة مع بداية الموسم الجديد؟ .



