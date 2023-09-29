غرف عمليات بالأقاليم من أبناء المحافظات لتغطية الانتخابات

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ الشركة سيكون لديها أكثر من غرفة عمليات في الأقاليم المختلفة لتغطية الانتخابات الرئاسية، مثل: الصعيد وسيناء والمنطقة الغربية، وكذلك غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالخارج، وسيدعم المراسلين في الداخل شبكة كبرى من المراسلين في الخارج للتفاعل مع تصويت المصريين في الخارج.

الانتخابات الرئاسية المصرية:

أضاف الطاهري، في مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”: الحرص كله في هذا الأمر أن ننقل صورة حقيقية وصحيحة عما يحدث في مصر، وأن ننقل للمشاهد المصري والعربي والدولي المعلومة الصحيحة وأن نغلق الأبواب عن الشائعات، وأن نرد عليها في توقيتها، وبالتالي، فنحن أمام عمل استدعى حالة تأهب شاملة.

وتابع رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة في الأيام القليلة الماضية أجرت تدريبًا شاملًا لكل مراسليها على القواعد القانونية التي تخص العمل الإعلامي في مثل هذه الأمور، متوجهًا بالشكر للمستشار محمود فوزي بإطلاع المراسلين على الأبعاد القانونية.

وذكر أن الشركة قدمت عملية، بالتعاون مع خبراء كثر، تدريبات عملية على مهام عمل المراسل في مثل هذه الأحداث، وعملية التدريب مازالت مستمرة، وسيرى المشاهد المصري والعربي مراسلين في أقصى صعيد مصر من أبناء هذه المحافظات.

وواصل: "سنشاهد بنات الصعيد وهن يقمن بأداء المهام الإعلامية في محافظاتهن، وأبناء القبائل في سيناء وهن يقمن بأداء هذا العمل الإعلامي، وهو أمر ربما يكون مستحدثًا، ففي العادة نوفد مراسلين من القاهرة، لكن الآن، سيعبر أبناء المحافظات عن أنفسهم إعلاميًا في هذا الحدث الكبير".