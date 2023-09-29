240 مدرسة بكفر الشيخ تستقبل العام الدراسي الجديد غدًا

بحضور الصفوف الأولى فقط



استعدت مدارس محافظة كفر الشيخ لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي 2023-2024م، ب240 مدرسة، ما بين مدارس تعليم فني أو مدارس تعمل بنظام الفترتين للتعليم الأساسي، وتم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتم توزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة.

وسوف تستقبل 240 مدرسة" تعليم فني، ومدارس ذات الفترتين "بمحافظة كفر الشيخ، غدا السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، طلاب الصفوف الأولى فقط،" الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني ب 240 مدرسة، في حين ستفتح جميع المدارس وعددها 2298 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مديري الإدارات التعلمية، ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2023-2024، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الأنشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، وتم الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مشددا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأكد عبد الله، أن الطلاب الذين تستقبلهم المدارس في أول يوم دراسي، طلاب الصفوف الأولى فقط سواء غدا السبت ب 240 مدرسة، أو بعد غد الأحد ب 2298 مدرسة، على أن يتم حضور جميع الطلاب بكل الصفوف والمراحل يوم الإثنين المقبل.