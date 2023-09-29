تحديات الأمن القومي بمركز شباب دهب بجنوب سيناء

نفذ مركز شباب دهب ندوة عن تحديات الامن القومي ضمن خطه نشاط المركز تناول اللقاء المحاور المختلفة للأمن القوي المصري، ومفردات هذا الأمن.

وذلك من خلال إلقاء الضوء على تركيبة الإنسان المصري والتي تمثل العقيدة المكون الأساسي لديه مستعرضاً ذلك من خلال كيفية استعداد مصر إلى حرب أكتوبر المجيدة من خلال تلاحم القوات المسلحة المصرية مع كل أفراد الشعب وتضافر كل الجهود وإعداد الجبهة الداخلية والخارجية، حتى تحقيق النصر، كل ذلك مع بعض الإشارات الى المخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية .

وذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

وذلك بتوجيهات من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، و محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .