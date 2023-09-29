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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لعمل أصابع زينب في المنزل

بوابة الوفد الإلكترونية

أصابع زينب من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع، فتتميز بمذاقها اللذيذ، ويمكن تحضيرها مقرمشة حسب الرغبة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل.

 

طريقة عمل أصابع زينب

المقادير

- دقيق : كوب

- سميد ناعم : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- اليانسون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ماء دافئ : نصف كوب (للعجن)

- شربات : حسب الحاجة

- الزيت : غزير (للقلي)


 

طريقة التحضير

اخلطي الدقيق، والسميد، والخميرة، والسكر، واليانسون، والملح، والبيكنج باودر في وعاء.

أضيفي زيت الزيتون وقلبي بأطراف الأصابع حتى يصبح المزيج كالفتات.

أضيفي الماء بالتدريج مع العجن باليد حتى يصبح قوام العجينة ليّن وناعم.

اتركي العجين لمدة 15 دقيقة حتى يرتاح.

اصنعي كرات صغيرة من العجين ثم مرري الكرات عبر المبشرة لعمل شكل للكرات.

سخني الزيت في قدر عميق على النار حتى يسخن.


 

أضيفي الكرات وقلبيها لعدة دقائق حتى تتحمر وتصبح ذهبية.

ارفعي الكرات وضعيها في الشيرة الباردة ثم ضعيها في طبق وقدميها.

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