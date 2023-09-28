أصالة تتصدر تريند يوتيوب بـ"لحقت نفسي".. مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

احتلت الفنانة أصالة نصري صدارة تريند موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) بأحدث أعمالها الفنية "لحقت نفسي" وذلك بعدما حصدت مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها، لتحتل بذلك المركز الثامن في قائمة الأكثر مشاهدة.

أصالة تشوق الجمهور لأغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"

وطرحت أصالة، مقطع فيديو لـ ميدلي من أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، الذي جمع عدد من أغانيها والتي تحمل عنوان "فووق" و"لما بنتجاهل" و"الأخبار الحلوة" و"مانجا" و"رجل مثالي" و"مارس إبريل"، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أصالة

وعلقت أصالة على الفيديو قائلة: "الفنً عالم رحب وطن حبيب أهداني كلّ اللي بحلم يكمّل معي بهالحياة.. شغف ممتع حلمّ متجدّد تتجدّد معه أيامي.. تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شي زينه، بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم".

وكانت أصالة قد فاجأت جمهورها بحذف جميع صورها وفيديوهاتها من على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، بالتزامن مع الدعاية الخاصة بألبومها الجديد "لحقت نفسي"، مما أثار شكوك جمهورها حول أنها لجأت إلى حذف صورها حتى تثير الجدل حولها للفت الأنظار إليها بهدف الترويج للألبوم الجديد.

أصالة

روتانا تطلق الديو المنتظر "الحب الأبدي" الذي يجمع للمرة الأولى بين ماجد المهندس وأصالة

على صعيد آخر، أطلقت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، الديو المنتظر "الحب الأبدي" الذي يجمع للمرة الأولى بين النجم ماجد المهندس والمطربة أصالة نصري، وهو من إبداع الشاعر فائق حسن الذي لعب دور "العرّاب" في هذا العمل المميز الذي تميز بلحن خاص وضعه الملحن محمود خيامي.