الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: أحد لاعبي دوري مراكز الشباب يتواجد بنادي لافيينا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، تواجد عبد الرحمن محمود عبد الخالق لاعب مركز شباب بلفيا بمحافظة بني سويف بنادي لافيينا الرياضي بدوري الدرجة الثانية.


وكان لاعب نادي لافيينا يلعب بدوري مراكز شباب النسخة التاسعة وصل معاهم نهائي الجمهورية مع فريق مركز شباب بلفيا، ثم وقع عقدًا احترافيًا مع نادي لافيينا التابع منطقة كرة القدم بني سويف.


في سياق ذلك، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي دور دوري مراكز الشباب في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

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