تفاصيل لقاء بوتين مع رئيس جنوب السودان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن العلاقات بين روسيا وجنوب السودان تتطور "بشكل مكثف".

وفي حديثه خلال اجتماعه مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في موسكو، مشيرًا بوتين إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة واستقلال جنوب السودان.

وأضاف بوتين "يجب أن أقول إننا نعتقد أن أمامنا الكثير للقيام به، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية".

وقال كير إنه سعيد بالترحيب الحار وأكد أنه موجود في موسكو "كفتحة لعملنا الطويل في المستقبل".

وكان جنوب السودان أحد الدول الإفريقية الحاضرة في القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرغ.

وعقد الاجتماع في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين لمزيد من الحلفاء وسط الحملة العسكرية في أوكرانيا.

اتفقت "روسيا وإفريقيا"، على زيادة التجارة المُتبادلة، والتحول للتعاملات المالية بالعُملات الوطنية، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين".

وقال الرئيس الروسي تعليقًا على نتائج القمة الروسية الإفريقية: إن الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة من الناحية النوعية والكمية. كما جرى الحديث عن التحول بشكل منهجي للتسويات المالية للتجارة البينية بالعملات الوطنية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس بوتين إلى أن الجانب الروسي مستعد للعمل مع الدول الإفريقية لتطوير بنيتها التحتية المالية.

المؤسسات المصرفية المالية الإفريقية:

كما أكد استعداد روسيا لربط المؤسسات المصرفية المالية الإفريقية بنظام التحويلات المالية الذي طورته روسيا.

بالإضافة لذلك، ذكر بوتين أن روسيا تؤيد إنشاء مجال إعلامي روسي إفريقي مشترك، يوفر للجماهير فرصة الحصول على معلومات موضوعية وغير متحيزة حول الأحداث الجارية في العالم.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سبب الوضع غير المستقر في العديد من مناطق إفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي- الإفريقي. وشدد الرئيس بوتين على أن النزاعات العرقية والإثنية، لا تزال مستمرة ولم يتم حلها في العديد من المناطق الإفريقية، وعلى أن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة لا تزال باقية ومستمرة.

وصرح الرئيس بوتين: "هذا بالطبع، هو إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية، حيث ساد مفهوم - فرق تسد الذي اتبعته الدول الغربية في إفريقيا".