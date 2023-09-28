تقدم جامعة جنوب الوادي بتصنيف تايمز الدولي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن الجامعة ظهرت في تصنيف التايمز الدولي (وثيقة 2024) في الفئة من 1201-1500، وأضاف ان هذا التصنيف يستند إلى 18 مؤشر أداء تقيس أداء المؤسسات التعليمية في محاور عدة: التدريس وبيئة العمل والبحث وجوده البحوث وربط الصناعة والنظرة الدولية.

وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيف التايمز للتعليم العالي في نسخته الحالية ضم 2673 جامعة دولية مقارنة بالعام الماضي حيث شاركت 1799 جامعة عبر 104 دول بزيادة 874 جامعة.

وسجلت الجامعة تطورا ملحوظا في مؤشرات الأداء وخاصة مؤشر جودة البحث العلمي والنظرة الدولية وتحسن طفيف في مؤشر التدريس عن العام الماضي.

نتائج الجامعة فى 5 محاور

وحققت الجامعة الآتى في محاور التصنيف الخمسة: محور التدريس 1696 محور البئية البحثة 1755 محور جوده البحوث 937 محور الصناعة 1684 محور النظرة الدولية 831 .

وأشار الدكتور أحمد عكاوى أن ملف تصنيف الجامعة وظهورها على المستوى الدولى من أهم أولوياتها في أجندتها في المرحلة الراهنة وخطة الجامعة الاستراتيجية في الفترة المقبلة المقبلة من خلال اختيار أهم الأهداف والغايات في هذا المحور المهم والعمل على رقمنة طرق جمع وتحليل البيانات كتغذية راجعة لما يتم سنويا في قطاعات الجامعة المختلفة التي يشملها التصنيف.

وهنأ رئيس الجامعة، جميع منتسبي جامعة جنوب الوادي من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب لما يحققونه من مجهودات انعكست على ظهور الجامعة في المستوى المحلى والدولى بمكانه تليق بجميع منتسبيها.

وشكر لفريق عمل التصنيف الدولى بالجامعة والذى يشمل كل من الدكتور حموده محمد دردير، الدكتور أحمد إسماعيل، والمهندس حسام حرز الله، والمهندس أحمد حسن، و بدوى محمد البدوي ومحمد سيد والمهندس محمد عبدالنعيم.