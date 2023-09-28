اختتم قصر ثقافة أسيوط الأنشطة الصيفية التي قدمها نادي أطفال القصر، والتي جاءت ضمن الأنشطة المتنوعة والمكثفة بمرافق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال أشهر الصيف.

بدأت الأنشطة التي نظمها قسم ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، بتفقد معرض الفنون التشكيلية الناتج عن ورش الفنون الجميلة للأطفال بالقصر تحت إدارة نورهان حسام، وورش الخط العربي تحت إدارة إيمان. حسن وهبة، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه.

بدأ الحفل الفني بالسلام الوطني، تلاها بعض المسابقات الثقافية للأطفال ومعرض لأقنعة الزفاف قدمه الفنان محمد راتب، بالإضافة إلى تقديم فقرة المخترع الصغير للفنان محمد عبد المنعم، تلاها عرض فني للأطفال . تحت إشراف الفنان محمد عبد الصبور، حيث قدم فريق كورال الأطفال مجموعة من الأغنيات الوطنية، كما أقيم العرض. مسرحية “الكوفية المخفية” من تأليف وإخراج الفنان علاء مالك، وتحكي قصة شخص يرتدي كوفية مسحورة تخفي مرتديها.

وجاء الحفل ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، وحضرته الدكتورة فاطمة الخياط وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي السابقة سهير القلوي، والكاتبة د. أحمد مصطفى علي والصحفي عيد شافع ونخبة من الكتاب والفنانين المبدعين بأسيوط.

كورال وورش فنية ومسرح تختتم الأنشطة الصيفية للأطفال بقصور ثقافة أسيوط

كورال وورش فنية ومسرح تختتم الأنشطة الصيفية للأطفال بقصور ثقافة أسيوط

كورال وورش فنية ومسرح تختتم الأنشطة الصيفية للأطفال بقصور ثقافة أسيوط

كورال وورش فنية ومسرح تختتم الأنشطة الصيفية للأطفال بقصور ثقافة أسيوط

كورال وورش فنية ومسرح تختتم الأنشطة الصيفية للأطفال بقصور ثقافة أسيوط