المملكة المتحدة.. اعتقال رجل سوداني بعد العثور على جثة مهاجر

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، إن ضباطا بريطانيين اعتقلوا رجلا في إطار التحقيق في وفاة امرأة يعتقد أنها لقيت حتفها أثناء محاولتها عبور القناة الإنجليزية في قارب صغير.

وتم القبض على الرجل السوداني البالغ من العمر 21 عامًا بتهمة الدخول غير القانوني وتسهيل الهجرة غير الشرعية في مدينة دوفر الساحلية بجنوب إنجلترا.

ويشتبه في أن الرجل المحتجز لدى الشرطة كان يقود قاربا وصل إلى المياه البريطانية يوم الثلاثاء.

وجاء الاعتقال بعد أن اكتشفت السلطات في كاليه بشمال فرنسا جثة امرأة على شاطئ محلي يوم الثلاثاء.

وقالت الإدارة الإقليمية في باس دو كاليه إن المرأة، التي يُعتقد أنها مهاجرة إريترية تبلغ من العمر 24 عامًا، عُثر عليها على شاطئ في بلدة بليريو بلاج الفرنسية بعد أن سقطت على ما يبدو من قارب كان يحاول عبور القناة الإنجليزية.

وأضافت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة،أن السلطات الفرنسية تحقق في الوفاة بدعم من الشرطة البريطانية.

وقال كريغ تورنر، نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن البلدين يعملان معا "للتعرف على المسؤولين عن هذه الوفاة المأساوية".

تبنت حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نهجا عقابيا متزايدا تجاه أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة للإبلاغ عن جريمة.

وتبنت حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نهجا عقابيا متزايدا تجاه الأشخاص الذين يصلون بوسائل غير مصرح بها، مثل القوارب الصغيرة غير الصالحة للإبحار التي تعبر القناة الإنجليزية. ووصل أكثر من 45 ألف شخص إلى بريطانيا بالقوارب من شمال فرنسا في عام 2022، مقارنة بـ 28 ألفا في عام 2021 و8500 في عام 2020.

ووصل ما يقرب من 24 ألف مهاجر إلى الشواطئ البريطانية في قوارب صغيرة منذ يناير.