مالي.. المجلس العسكري في السلطة يستحضر حادث تحطم طائرة عسكرية

أشار المجلس العسكري الحاكم في مالي، إلى فقدان ضابط برتبة مقدم، بحسب أقاربه، على متن الطائرة التي تحطمت في غاو (شمال) ، ما أودى بعدد كبير ولكن غير معروف من الضحايا.

وهذا هو أول ذكر لارتباط واضح بهذا الحدث من جانب السلطات المالية، التي التزمت الصمت التام منذ الأحداث.

وفي تكريم المقدم موسى تراوري، امتنع الجيش المالي عن تحديد ظروف اختفائه، مكتفيا بالقول إنه توفي عن عمر يناهز 62 عاما "أثناء الخدمة الجوية".

وكان الضابط بالفعل على متن طائرة النقل التي تحطمت ، وفقًا لأفراد الأسرة ومسؤول عسكري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا للتعتيم على هذا الموضوع.

وانتشر مقطع فيديو يصف الكارثة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الأربعاء.

وتُظهر الصورة طائرة تشبه طائرة إليوشن 76 ذات التصميم السوفييتي أثناء عملية الهبوط، وفشلت في التوقف عند نهاية المدرج واصطدمت بسحابة من اللهب والدخان.

ولا يمكن تحديد أصل الفيديو رسميًا.

وقال مسؤولون مختلفون، الأحد، إن الطائرة تابعة للجيش المالي وكانت تقل أعضاء من فاغنر، وإن الخسائر البشرية مرتفعة.

ويعتقد على نطاق واسع أن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بالقوة في عام 2020 قد استعان بخدمات هذه الشركة شبه العسكرية الروسية في الحرب ضد الإرهاب.

يُعتقد على نطاق واسع أن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بالقوة في عام 2020 قد استعان بخدمات هذه الشركة شبه العسكرية الروسية المنتقدة، في نفس الوقت الذي انفصل فيه عن حليفه العسكري الفرنسي.

ومنذ ذلك الحين، قامت أيضًا بطرد بعثة الأمم المتحدة، التي من المقرر أن تغادر البلاد بحلول نهاية عام 2023.

وينفي المجلس العسكري التعاون مع فاغنر ويتحدث عن وجود مدربين في الجيش الروسي يساعدونه في قتال الجهاديين. إن تصرفات هؤلاء الحلفاء محاطة بأقصى قدر من السرية. ويتم اتهامهم بانتظام بارتكاب انتهاكات.

وحتى الآن، لم تقدم السلطات المالية أي تفاصيل عن الأحداث التي وقعت في غاو. وأقيمت جنازة اللفتنانت كولونيل تراوري.

بحضور وزير الدفاع الكولونيل ساديو كامارا، المقرب من روسيا، ورؤساء الأركان، بحسب الجيش.

وأضافت أن المقدم تراوري شارك في العديد من المهام الداخلية والخارجية وحصل على أوسمة مختلفة. وأضافت أنه تدرب أيضًا كفني ميكانيكي كبير في روسيا.

وقد تلقى العديد من الضباط الماليين تدريباً في روسيا.