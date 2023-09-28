رئيس وزراء الجابون الجديد يحدد خطط الحوار الوطني

كشف رئيس وزراء الجابون الذي عينه الجيش ريموند ندونج سيما، عن خطط لتنظيم "حوار وطني" العام المقبل قال إنه سيمهد الطريق لصياغة دستور جديد.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، بعد شهر تقريبًا من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، قال إن النداء للمساهمة في الحوار سينطلق اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وقال "كل شخص لديه ما يقوله، الرجال والنساء والمسنون والشباب والناس في المناطق السكنية والناس في المدن والقرى، كل شخص لديه رأي وهذا طبيعي".

وأضاف ندونغ سيما، أن يهدف إلى تقديم ملخص لهذه المساهمات بحلول نهاية يناير، وهو ما سيوفر أساس العمل للحوار الوطني المقرر عقده بين أبريل ويونيو.

وأوضح "لماذا لدينا وقت محدود للقيام بذلك؟ لأننا لا نستطيع الاستمرار إلى الأبد في وضع انتقالي مع قيادة عسكرية".

"نحن مجتمع مدني، نحن ننتمي إلى هيئات مؤسسية ويجب علينا احترام بنود هذه الهيئات".

وعد زعيم الانقلاب في الجابون، والرئيس الانتقالي الحالي، الجنرال بريس أوليغوي نغويما، بتسليم البلاد إلى الحكم المدني من خلال إجراء انتخابات بعد فترة انتقالية.

ولكن لم يتم تحديد إطار زمني.

أنهى الانقلاب ما يقرب من 60 عامًا من سيطرة عائلة بونجو على الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا.

وأدى حكم الأسرة الحاكمة إلى استياء واسع النطاق، حيث قال منتقدون إنهم لم يفعلوا الكثير لتقاسم ثروة الجابون مع مواطنيها.

وكان ندونغ سيما، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في فرنسا ومنتقد صريح لعلي بونغو، قد شغل منصب رئيس وزرائه من عام 2012 إلى عام 2014 قبل أن يستقيل.

وقد ترشح ضده لمنصب الرئيس في انتخابات عام 2016 ومرة أخرى هذا العام كجزء من ائتلاف معارضة.