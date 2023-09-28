قصر ثقافة أسيوط ينظم ختام فعاليات النادي الصيفي للأطفال

نظم قصر ثقافة أسيوط الحفل الختامي لفعاليات النادي الصيفي للأطفال، بحضور صفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط، والدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق وسهير القلاوى والدكتور احمد مصطفي علي والاعلامى عيد شافع ونخبة من الكتاب والفنانين والمبدعين من أسيوط.

بدأت فعاليات احتفالية النادي الصيفي للأطفال بتفقد معرض الفنون التشكيلية، تلاها إقامة ورش فنون تشكيلية تحت إشراف نورهان حسام وورش الخط العربي تحت إدارة إيمان حسن وهبة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه لطلابنا. أطفال. مع احتفال على مسرح القصر.

اختتام فعاليات النادي الصيفي للأطفال

وتضمنت الفعاليات الاحتفال بالنشيد الوطني، تلاها بعض المسابقات الثقافية للأطفال ومعرض لأقنعة الزفاف قدمه الفنان محمد راتب، بالإضافة إلى عرض المخترع الشاب محمد محمود عبد المنعم مخترع الغسالة الصغيرة، يليه عرض فني موسيقي للأطفال تحت إشراف الفنان محمد عبد الصبور.

وقدم فريق كورال الأطفال مجموعة من الأغاني الوطنية، تلاها العرض المسرحي "الكوفية المخفية" من تدريب وإخراج الفنان علاء مالك، والذي يحكي قصة شخص يرتدي الكوفية المسحورة.