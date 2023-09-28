هرباً من الرادار.. كشف ملابسات قيام سائق بطمس لوحات أتوبيس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" تضمن قيام سائق أتوبيس نقل عام بطمس أرقام اللوحات المعدنية ،وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تفاصيل الواقعة كانت بتداول صور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمن قيام قائد أتوبيس نقل عام بطمس أرقام اللوحات، وبالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة المشار إليها "تابعة لشركة نقل جماعى" وقائدها (مقيم بمحافظة القليوبية).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله

