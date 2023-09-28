«سكاى أبو ظبى» تجنى مبيعات بـ 600 مليون جنيه فى سيتى سكيب

أفادت شركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى -الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية - بتحقيقها مبيعات مرضية خلال النسخة الثانية عشرة من معرض سيتى سكيب بلغت 600 مليون جنيه بإجمالى 80 وحدة على مدار أيام المعرض الأربعة، لتصبح ضمن قائمة أعلى الشركات مبيعًا بالمعرض العقارى الأكبر فى مصر.

وأشارت الشركة فى بيان صحقى صادر عنها، إلى أن جناح شركة سكاى أبو ظبى بـ«سيتى سكيب 2023»، شهد إقبالاً كبيراً من زوار المعرض، للتعرف على الوحدات المتاحة بمشروعات الشركة المعروضة للحجز وهى: Capital Avenue وOne Residence وBluetree، فى ظل عروض التقسيط المقدمة من الشركة التى تتناسب القوة الشرائية للمواطنين وتضمن عائدا استثماريا للمشروعات العقارية بين وجهات التطوير المختلفة.

واطلقت شركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى، «One Residence» كأحدث مراحل مشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش المعرض، حيث تضم المرحلة الجديدة من «One Residence» 50 وحدة سكنية متميزة بمساحات مختلفة تتراوح من 70 و130 مترا مربعا، وسيتم تسليمها كاملة التشطيب للعملاء بجودة عالية، مصممة من قبل شركة Eklego Design، وهى واحدة من كبريات شركات التصميم فى مصر.

وتعتزم الشركة تسليم الوحدات بتشطيب فاخر يسهل على العميل الانتقال للإقامة فورًا، بالإضافة إلى توفير خدمات الـconcierge، ومن المقرر تسليم وحداته عام 2027.

وارتأت الشركة أن One Residence يقدم مزايا لا مثيل لها مقارنة بالمشروعات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من موقع جغرافى يتوسط أهم معالم العاصمة الإدارية والقرب من كل الخدمات الرئيسية، والإطلالة على مساحات خضراء واسعة، وصولاً إلى تنوع المساحات لتغطية شريحة واسعة من العملاء سواء الطلاب القادمون للدراسة بجامعات العاصمة أو الراغبون فى السكن المميز من المديرين بأكبر البنوك والشركات المنتقلة للعاصمة مؤخرًا.

وقدمت الشركة تسهيلات وعروضا خاصة على مشروع Bluetree - الحائز على الجائزة الأكبر والأشهر فى القطاع العقارى فى المنطقة African Property Award مؤخراً كأفضل مشروع سكنى عن فئة «المشروعات السكنية الأكثر من عشرين وحدة» لعام 2023، حيث حقق المشروع مبيعات قوية منذ طرحه للحجز تخطت الـ 2 مليار جنيه خلال 6 شهور منذ الإعلان عنه فى بداية العام الجارى، ليصبح من ضمن أنجح المشروعات فى شرق القاهرة من حيث تحقيق المبيعات فى وقت قياسى.