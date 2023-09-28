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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

السيمفوني يعزف الرابعة لبيتهوفن مع أعمال هايدن وجلازونوف بالأوبرا

أوركسترا القاهرة
أوركسترا القاهرة السيمفوني

 يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بقيادة المايسترو احمد الصعيدي ومشاركة عازفة الفيولينة ميرنا سرور، استمرارا لسلسلة الاسلوب الكلاسيكى وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 30 سبتمبر علي المسرح الكبير.

 

يتضمن البرنامج السيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن والتى ظهرت للنور لاول مرة عام 1807 وتم تقديمها بقصر أحد امراء النمسا، وتعد من المؤلفات ذات الموسيقى المبهجة والباعثة على الارتياح بالمقارنة بسيمفونيات بيتهوفن السابقة والتي لا تخلو من إشارة إلى الكفاح والنضال والصراعات التي كانت تعانيها أوروبا انذاك، هذا الى جانب السيمفونية 43 لـ هايدن وكونشيرتو الفيولينة والاوركسترا لـ جلازونوف.

 

يشار أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.

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