نقابة محامي شمال القاهرة تُكرم الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم

كرمت نقابة محامي شمال القاهرة برئاسة عمرو محى الدين، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين.

مناسبة المولد النبوي الشريف

وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها نقابة محامي شمال القاهرة برئاسة عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، تحت عنوان “ليلة مصرية في حب الرسول بمناسبة المولد النبوي الشريف”.

شارك فى الاحتفالية، الدكتور صبري عبدالرؤف استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد البيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور حمدالله الصفتي مدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، والدكتور القس الأب رفيق جريش، ومجلس كنائس مصر مقرر لجنة الاعلام ببيت العائلة .