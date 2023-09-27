نجع حمادي تشن حملة لتمهيد وتسوية الطرق بقرية السلامية

شنت الوحدة المحلية لمجلس محلي السلامية بنجع حمادي، اليوم الأربعاء، برئاسة منال همام، رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية، بشن حملة مكبرة لإزالة المخلفات وتسوية الطرق وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة والمتابعة الدورية بشوارع القرية.

واستهدفت أعمال النظافة استكمال تسوية وتوسعة وتمهيد الطريق العام والشوارع الفرعية وعزبة دنقل الهيشة وطريق طراد النيل وحول المدارس بالوحدة القروية، وجوانب الأرصفة لرفع القمامة والأتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات، والعمل بكافة أنحاء الوحدة القروية ورفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال العام الدراسى الجديد حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

وشدد أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الإشغالات والمعوقات ورفع ناتج تطهير الترع والمصارف أولًا بأول لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مضيفًا أن هذا لا يأتي إلا بالثمار المرجوة منه وبالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد.

ولفت إلى أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظًا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.