يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم، تنتظر جماهير كرة القدم في إنجلترا والعالم اختبارا كبيرا بين السيتينزينز ونظيره الماكبايس، في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب سانت جيمس بارك.

يسعى مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم خلال الموسم الحالي ومواصلة زحفه لتحقيق مزيد من الألقاب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

فيما يضع نيوكاسل يونايتد الذي يتسلح بجماهيره وملعبه عينه على النقاط الثلاث ومواصلة مشوار البطولة التي خسرها في النهائي النسخة الماضية لصالح مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

تاريخيا التقى فريقا نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في 124 مباراة استطاع خلالها بطل الدوري الإنجليزي في الفوز 59 مرة مقابل 40 لصالح أصحاب الأرض، بينما انتهت 25 مواجهة بالتعادل بين الطرفين.

ونجح نيوكاسل يونايتد في تسجيل 154 هدفاً في مرمى مانشستر سيتي الذي سجل 214 هدفاً بينما يعتلي سيرجيو أجوير مهاجم السيتزينز السابق قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 15 هدفاً، يليه لين وايت لاعب أصحاب الأرض بواقع 13 هدفاً.

ومنذ أيام قليلة، نجح نادي نيوكاسل يونايتد صاحب الأرض والضيافة في اكتساح شيفيلد يونايتد وفاز عليه بثمانية أهداف مقابل لا شيء في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه النتيجة الكبيرة زادت من تماسك الفريق ورغبته في مواصلة التألق تحت قيادة المدرب إيدو هاو، وهو ما يعني أن الفريق لن يكون خصما سهلا أمام أبناء المدرب بيب جوارديولا.

نيوكاسل يونايتد لديه اختبار قوي الليلة أمام مانشستر سيتي ثم يلاقي نظيره بيرنلي يوم السبت المقبل في لقاء جديد بالدوري الإنجليزي، ومن ثم يستقبل نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

مان سيتي هو الآخر سيحاول الدخول في أجواء المباراة بعد لقاء صعب خاضه منذ أيام أمام نظيره نوتينجهام فورست وخرج فائزا بهدفين دون رد، في لقاء شهد طرد رودري الذي سيغيب عن لقاء نيوكاسل.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد؟

مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد تأتيكم ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانششستر سيتي ونيوكاسل يونايتد؟

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي.