خريجو الترجمة وآليات سوق العمل الحر.. ملتقى ثقافى بأسيوط

نظم قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ملتقى ثقافيا تحت عنوان خريجي الترجمة وآليات العمل الحر ضمن أنشطة نادي الترجمة برئاسة الدكتور سعيد أبو ضيف أستاذ كلية الآداب من جامعة أسيوط .

وحضر الملتقى الثقافي محمد فوزي محرم الاقتصادي المعروف ورئيس نادي روتاري أسيوط الذي تحدث عن أعداد الخريجين لسوق العمل والعمل بالتأهيل الذاتي من حيث اكتساب المهارات مثل المقابلات الشخصية والسيرة الذاتية .

احتفالية قصر ثقافة أسيوط

وأضاف الدكتور جابر عبد الغفار خلال كلمته نظرة تمهيدية عن الفرق بين الحياة الأكاديمية وآليات سوق العمل الحر، فيما تحدثت الأستاذة أسماء عوض الصحفية من مجلة كنوز عربية عن كيف ينبغي للشباب أن يثقوا بأنفسهم وأن البحث عن فرص عمل حقيقية من خلال سوق العمل الحر المتاح للمترجمين في مختلف المجالات.

أكد سعيد أبو ضيف مؤسس ورئيس نادي الترجمة الحديثة والأستاذ بكلية الآداب بجامعة أسيوط

ومع ذلك، لم يعد من الممكن الاعتماد على فرص العمل التقليدية، ويجب على الشباب التفكير بشكل مبتكر والاستعداد الجيد وتلقي التدريب المستمر.

كما شهد الملتقى الثقافي العديد من النماذج الناجحة لأعضاء نادي الترجمة الذين تحدثوا عن تجربتهم ودخولهم مجال الترجمة عبر السوق الحرة، ومن بينهم علاء أسامة، باحث ماجستير في مجال الترجمة ويعمل مترجماً محترفاً. في السوق الحرة، وياسمين يوسف، مترجمة قانونية ومحامية وباحثة ماجستير في مجال الترجمة القانونية.

وتفاعل الحضور مع بعض المداخلات حول قيمة التدريب والتأهيل لسوق العمل من الدكتور محمد هاشم عميد المعهد الفني الصحي الأسبق بأسيوط، والدكتورة أمنية محمد رئيس مركز اللغة الإنجليزية بجامعة بدر بأسيوط . وأجابت الدكتورة أمنية على أسئلة الخريجين حول متطلبات التقديم على وظائف الجامعات الخاصة.

واختتمت فعاليات الملتقى الثقافي بتكريم بعض الخريجين الذين شاركوا في الورش التدريبية لخريجي نادي أسيوط للترجمة الحديثة.