مياه أسيوط: محطة الصرف الصحي بالمراغي طاقتها 61 ألف متر مكعب يومياً

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه عدد من المهندسين ومسئولي الشركة، محطة صرف المراغي للوقوف على حالة سير العمل بها، العمل وجودة أداء الخدمة وأوضح الشرقاوي أن محطة صرف المراغي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 61 ألف متر مكعب يوميا، وهي تغذي منطقة نايلة خاتون وترعة الملاح والمراغي، والتي تقع بين المحطات الرئيسية من محافظة أسيوط ويهدف تفقد المحطة إلى التأكد من جاهزيتها وسلامة أداء العمل بها، لضمان توفير خدمة صرف صحي موثوقة وجودة المياه المعالجة.

وحرص المهندس علي الشرقاوي، وفريقه عددًا من الوحدات الرئيسية في المحطة، على فحص الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والأتربة والأوعية، والتأكد من أن جميع العتاد والمعدات يعمل بشكل صحيح، وفحص العمليات التشغيلية ومراقبة جودة المياه المنتجة.

وأثناء الجولة التفقدية، استمع المهندس علي الشرقاوي إلى المشاكل والمقترحات من فريق العمل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أي مشكلات محتملة وتحسين سير العمل في المحطة.

وأعرب الشرقاوي، عن اهتمامه الكبير بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد أن الشركة ملتزمة بتطوير وتحديث منشآتها وتبني أحدث التقنيات والأنظمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي. وأكد أيضًا حرصه على توفير المياه النظيفة والمعالجة بأعلى معايير الجودة وضمان صحة المواطنين.

يعمل فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بكل جهد وإخلاص لضمان استمرارية الخدمات وتحسينها، وذلك من خلال الاستثمار في التدريب وتطوير المهارات وتحسين عمليات الصيانة والتشغيل.

مع تكثيف الجهود وتبني الابتكارات والحلول الذكية، من المتوقع أن تستمر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في تحقيق نجاحات ملموسة في مجال توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمناطق العاملة تحت إشرافها.

وفي نهاية الزيارة أوصى معاليه بزيارة مقبلة للاطلاع على ملاحظات التشغيل والصيانة للمحطة وموقعها العام، فضلاً عن إعطاء تعليمات بضرورة الاهتمام بالتجهيزات داخل المحطة وجمالياتها. ظهور، تهنئة العمال بمناسبة المولد النبوي.

رئيس مياه أسيوط. اثناء زيارته لمحطة الصرف الصحي بالمراغي

رئيس مياه أسيوط. اثناء زيارته لمحطة الصرف الصحي بالمراغي

رئيس مياه أسيوط. اثناء زيارته لمحطة الصرف الصحي بالمراغي

رئيس مياه أسيوط. اثناء زيارته لمحطة الصرف الصحي بالمراغي

رئيس مياه أسيوط. اثناء زيارته لمحطة الصرف الصحي بالمراغي

رئيس مياه أسيوط. اثناء زيارته لمحطة الصرف الصحي بالمراغي

رئيس مياه أسيوط. اثناء زيارته لمحطة الصرف الصحي بالمراغي

رئيس مياه أسيوط. اثناء زيارته لمحطة الصرف الصحي بالمراغي

رئيس مياه أسيوط. اثناء زيارته لمحطة الصرف الصحي بالمراغي

رئيس مياه أسيوط. اثناء زيارته لمحطة الصرف الصحي بالمراغي