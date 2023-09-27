فرقة أسيوط المسرحية تعرض "صندوق سوناتا" على بقصر ثقافة روض الفرج

تقدم فرقة المسرح في أسيوط لتقديم عرض مميز بعنوان "صندوق سوناتا". العرض من تأليف المبدعة مروة فاروق وإخراج المخرجة الموهوبة مادونا هاني. يتميز العرض بمزيج فريد من الحبكة الدرامية والعناصر الفنية، مما يجعله تجربة مشوقة للمشاهدين.

سيتم عرض العرض في تاريخ 8 أكتوبر المقبل على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، وهذا يعد حدثًا مهمًا في إطار المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثلاثين. المهرجان يحمل اسم الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني، ويشكل فرصة للاحتفاء بالمسرح العربي والمسرحيين المبدعين.

تقوم وزارة الثقافة برعاية المهرجان من خلال رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. كما تشرف الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، على تنظيم المهرجان بكل احترافية وترتيباته المتقنة.

تستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوعين، ابتداءً من 30 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر المقبل. خلال هذه المدة، ستشارك 27 عرضًا مسرحيًا من مختلف المسارح والفرق المسرحية في جمهورية مصر العهربية. تهدف فعاليات المهرجان إلى تعزيز الثقافة المسرحية في المنطقة وتوفير فرصة للفرق المحلية لعرض أعمالها أمام الجمهو. سيتم تقديم أعمال مختلفة تشمل العروض الكوميدية والدرامية والتجريبية، بهدف إثراء خيارات الجمهور وتقديم تجارب مسرحية متنوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم. ستبدأ العروض يوميًا في السادسة مساءً، وستتكون لجنة التحكيم من الدكتور أحمد مجاهد كرئيس للجنة، والدكتور صبحي السيد، والمخرج ناصر عبد المنعم، والموسيقار والدكتور طارق مهران، والمخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع كمدير ومقرر للجنة.

تحظى فرقة المسرح في أسيوط بتقدير واحترام كبيرين في الساحة المسرحية المحلية. ومن خلال عرضها الجديد "صندوق سوناتا"، ستستمر الفرقة في تقديم عروض متميزة ومبتكرة للجمهور، وتسهم بنجاح المهرجان وتعزيز التراث الثقافي في المنطقة.