شادي حسين يقود تشكيل زد الرسمي أمام الجونة

أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق زد عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق الجونة في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد خالد بشارة.

تشكيل زد أمام الجونة الدوري

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف

الوسط: أحمد عاطف "قطة" - عبد الله مجدي – بيتر زيلو - مصطفى سعد

الهجوم: – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"

صفقات زد الرسمية في الميركاتو الصيفي

يُذكر أن نادي زد نجح في التعاقد مع 7 لاعبين من النادي في الميركاتو الصيفي على رأسهم علي لطفي وشادي حسين بجانب مصطفى سعد ميسي ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وحمدي موسى.

كما تعاقدت الإدارة مع ثنائي أجنبي وهم الجامبي محمد سوانيه والتنزاني محسن ماليما.

بجانب ضم ثنائي نادي حرس الحدود بعد هبوطه للدرجة الثانية وهم مصطفى زيكو وإسلام عبد الله، فيما جاءت أخر صفقات نادي زد بالتعاقد مع ثنائي إنبي كلا من جرجس مجدي ومحمد إسماعيل.