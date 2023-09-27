مياه أسيوط: ضعف المياه بمنفلوط لمدة 7 ساعات ليلاً

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، عن إجراء عملية توسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة والتي تصل طاقتها الإنتاجية الي 43 الف متر 3 في اليوم .



وأكد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركة، أنه جاري استكمال أعمال التوسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة وذلك لمدة 7 ساعات بداية من الساعة 11 ليلاً مساء الاربعاء الموافق 27 سبتمبر وحتي الساعة السادسة صباحاً فجر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر وذلك لتركيب عدد 2 محبس 700 مم علي بئر التوزيع القائم بالمحطة لربطه علي المروقات الجديدة الخاصة بتوسعات محطة مياه منفلوط المرشحة ، وسيتم خلال هذه الفترة تقليل كمية المياه المتوافرة بمدينة ومركز منفلوط للتأكد من سير الأعمال بشكل سليم وذلك حرصًا على استمرارية توفير المياه بشكل مستمر ومنتظم للمواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين والمستخدمين بتدبير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة وتخزين ما يكفي منها لاستخدامها خلال الفترة المحدودة المذكورة، كما يرجى الإبلاغ عن أي طارئ بالخط الساخن 125 أو صفحة الفيس بوك الرسمية للشركة.



وتستمر شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد في تحسين جودة المياه وزيادة الإنتاجية لتوفير خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل جيد.



وبناءً على ذلك تنوه الشركة أن وصول المياه لمدينة ومركز منفلوط مساء الليلة المقبلة سيكون ضعيف إلى حد ما نظرا لاعتماد تغذية المنطقة على انتاجية المحطات الارتوازى ليتمكن الطاقم الفنى من تركيب المحابس المذكورة وربطها على مروقات المحطة المرشحة.

ودعت الشركة العملاء بمركز منفلوط توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف