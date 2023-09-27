مفاجأة ...... ريال مدريد يضع مدربا بالدوري الأنجليزي في مقدمة المرشحين لخلافة أنشيلوتي

في مفاجأة كبيرة كشفت صحيفة الاس الأسبانية ان نادي ريال مدريد يضع الإيطالي روبرتو دي زربي المدير الفني الحالي لنادي برايتون الأنجليزي في مقدمة المرشحين لقيادة الميرينجي اعتبارا من بداية الموسم المقبل خلفا للمدير الفني الحالي الايطالي كارلو أنشيلوتي .

وكان كارلو انشيلوتي قد أعلن ان هذا الموسم سيكون الاخير له كمدير فني لفريق ريال مدريد حيث سينتقل بعده لتدريب منتخب البرازيل استعدادا للمونديال المقبل ٢٠٢٦ ومن ثم تواترت التكهنات حول من يخلف المدير الفني الإيطالي الكبير.

دي زربي صاحب الأداء الهجومي أبرز المرشحين

وقالت صحيفة أس الإسبانية ان أسهم الإيطالي دي زربي ارتفعت في الآونة الأخيرة ليكون المدير الفني الجديد لريال مدريد في الموسم المقبل على الرغم من كون الأسباني تشابي الونسو المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن هو المرشح المفضل لإدارة ريال مدريد الا ان هناك عقبات قد تعوق انتقال تشافي الونسو فكان الإيطالي دي زربي المتألق مع برايتون الأنجليزي هو المرشح الأوفر حظا .

يذكر ان اسم روبرتو دي زربي ظهر كمدير فني مميز مع فريق ساسولو الإيطالي حيث قدم عروضا مميزة للغاية قبل ان يخلف جراهام بوتر في تدريب برايتون ليقود الفريق في الموسم الماضي للوصول إلى المشاركة في بطولة الدوري الأوربي ومن بعدها هذا الموسم يحقق انتصارات مدوية منها الفوز على مانشيستر يونايتد في عقر داره في ملعب اولد ترافورد بثلاثية وباداء هجومي ممتع على الرغم من انتقال لاعبيه المميزين الى اندية أخرى.

انشيلوتي يعلق على إمكانية تعيين تشافي ألونسو

وكان كارلو انشيلوتي قد علق على انباء تولى تشافي الونسو تدريب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد مع لاس بالماس قائلا : احب تشافي الونسو كثيرا غهو كلاعب تدرب تحت قيادتي وهو يقدم ادائا رائعا مع بايرليفركوزن وتواجده كمدير فني لريال مدريد يسعدني مثلما يسعدني تواجد راؤول او اربيلوا فكل هؤلاء اعتبرهم ابنائي واتمنى ان اراهم في قيادة ريال مدريد فهم يملكون خبرة وثقافة كبيرة .