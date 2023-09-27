الضمان الاجتماعي المطور.. صدور نتائج الأهلية للدورة الـ22

الضمان الاجتماعي المطور، البطاقة الرقمية .. زادت معدلات البحث عليه اليوم الاربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، تزامنًا مع صدور نتائج الأهلية للدورة الـ22 وذلك عبر البطاقة الرقمية، الأمر الذي جعله يتصدر جوجل بالمملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تقدم لحامليها إمكانية استخدامها كضمان، حيث تثبت من خلالها بأنه حاملها أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد تأتي مبادرة البطاقة الرقمية ضمن العديد من المبادرات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج تطوير المنظومة الرقمية لقطاع التنمية الاجتماعية والذي يعمل على تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة، بما يسهل الوصول إليها، ويعزز مستوى الذكاء الرقمي.

شرط التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور بشكل مستقل

وفي سياق أخر ورد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سؤال حول كيفية تعامل نظام الضمان الاجتماعي المطور مع الأفراد داخل الأسرةـ لترد خدمة المستفيدين الخاصة بالوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا، وتؤكد أن الوزارة تتعامل مع الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، حيث أنه في حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل.

ولفتت إلى إمكانية التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن.

خطوات التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور

ولكل سعودي يرغب في التقديم بالضمان الاجتماعي المطور، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر الخطوات التالية: