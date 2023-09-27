الدقهلية تتابع نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

إلتقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتوره منال عوض محافظ دمياط، لحضور مؤتمر الدلتا للإعلان عن نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات الثلاث ( الدقهليه - الشرقية - دمياط ) وتكريم الفائزين عن المشروعات المؤهلة في الدورة الثانية التي تم تصعيدها للمنافسة علي المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس سامي ماجل السكرتير المساعد ، والدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس ، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة ، والعميد محمد فهمي مدير مشروع الحكومة المستدامة بالكلية الفنية العسكرية .

وقال المحافظ، أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي علي توفيره المناخ الملائم لإقامة كافة الفاعليات وعلي دعمه الكامل للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أجل الحفاظ علي البيئة والمناخ من خلال تطبيق هذه المشروعات لخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن الدقهلية سجلت 159 مشروع علي المنصة الإلكترونية للمبادرة، وتمت التصفية من خلال النظام الإلكتروني الي 38 مشروع تم دراستهم وتقييمهم من خلال اللجنة التنفيذية بمحافظة الدقهلية طبقاً للمعايير الموضوعه من قبل إدارة المبادرة ، وتم تصعيد 7 مشروعات منهم للمنافسة علي المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية .

وأوضح مختار، أن عملية التنمية الشاملة لا تكتمل إلا من خلال مثلث أضلاعه (الصحة والتعليم والبيئة)، مشيراً إلي انه علي مدار سنوات عديدة ماضية حققت الدولة انجازات وطفرات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم واتجهت بعد ذلك الي قضية البيئة التي اصبحت قضية محورية في عملية التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن الدوله أنفقت ما يقرب من 1 مليار و 400 مليون جنيه في ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية ، وأصبح لدينا طفره غير مسبوقة في مجال انشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية .

وقال مختار، نعمل منذ عام 2019 علي القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال نقل 8 مقالب عشوائية بإجمالي 3 مليون طن مخلفات بلدية وتطوير مصانع التدوير وانشاء مدافن صحية .

وتابع قائلا:" ادعو جميع الجهات الممولة ورجال الأعمال والجمعيات إلي تبني هذه المشروعات والأفكار التي تلبي أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050 لتنفيذها على ارض الواقع" .

ووجه مختار، خالص الشكر والتقدير للقائمين علي إدارة المبادرة علي المستوي الوطني واللجنة التنفيذية لمحافظة الدقهلية والشرقية ودمياط علي جهودهم المبذولة لتحقيق هذه المبادرة أهدافها.

ومن جهته أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمام كبيرا بالتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف مثل مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات المتهالكة بسيارات جديدة وكذلك مكافحة السحابة السوداء في موسم حصاد قش الأرز وتحويل مكامير الفحم ومحارق المخلفات والنفايات الطبية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء .

ومن جانبها أشارت محافظ دمياط ، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة رائدة تستهدف وضع حلول للتحديات المناخية عكست الجهود المبذولة من الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئى، كما أنها حققت تكاتف جميع الجهات لوضع حلول وطرح أفكار جديدة للتعامل مع هذا الملف

ونقل الدكتور محمد كمال، تحيات وشكر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الي جميع الحضور ، مشيراً إلي أن السيد وزير التنمية المحلية يثمن جهود الساده المحافظين في استكشاف المشروعات التي تراعي البعد البيئي وتتوافق مع استراتيجية مصر للمتغيرات المناخية وتتواكب مع توجيهات القياده السياسية في ابتكار مجموعه من المشروعات التي توطن استراتيجية مصر للتقليل من آثار المتغير المناخي ، كما أشار إلي أن الوزارة تثمن دور اللجنة التنظيمية العليا ودقة وضع المعايير اللازمة لاختيار المشروعات، وتم تبادل الدروع بين محافظي المحافظات الثلاث تقديراً للتعاون المشترك بينهم في كافة المجالات .

والجدير بالذكر أنه خلال المؤتمر تم عرض فيديو عن المشروعات التي تم تصعيدها بكل محافظة من المحافظات الثلاث ، وفي نهاية المؤتمر تم تكريم جميع الفائزين بالمشروعات التي تم تصعيدها للجنة الوطنية لتقييمهم واختيار أفضل المشروعات منهم .