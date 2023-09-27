الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول يهنئ العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف

ليفربول
ليفربول

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي العالم الإسلامي ، بذكرى المولد النبوي الشريف ، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي ، مساء اليوم الأربعاء.
 

txt

مدرب ليفربول يتغنى بـصلاح" ويصفه بـ المعلم والقائد


وقال النادي الإنجليزي عبر صفحاته الرسمية ابتهاجًا بالمناسبة : هذا الذي بالنور قد عمَّ الورى .. الجميع في ليفربول يُهنئ العالم العربي والإسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ويلتقي مساء اليوم الأربعاء فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي في بطولة كأس الرابطة المحترفة، والتي يستضيفها ملعب "أنفيلد".
ومن المتوقع أن يدفع ليفربول بقوته الضاربة من بداية المباراة، وذلك لحسم المواجهة من البداية، خاصة وأن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز يأمل في الصعود للدور المقبل من البطولة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أندي روبرتسون، إبراهيما كوناتي، فان دايك، جو جوميز.
الوسط: ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز

وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الـ 9:45 من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب "أنفيلد"، معقل الليفر.
بينما تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.
 

مواد متعلقة

ليفربول وليستر سيتي.. محمد صلاح يقود تشكيل الريدز المتوقع أمام الذئاب

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بـ كأس الرابطة والقنوات الناقلة

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الإمام الأكبر يهنئ السيسي والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي
الجريدة الورقية