ليفربول يهنئ العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي العالم الإسلامي ، بذكرى المولد النبوي الشريف ، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي ، مساء اليوم الأربعاء.





وقال النادي الإنجليزي عبر صفحاته الرسمية ابتهاجًا بالمناسبة : هذا الذي بالنور قد عمَّ الورى .. الجميع في ليفربول يُهنئ العالم العربي والإسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف.



ويلتقي مساء اليوم الأربعاء فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي في بطولة كأس الرابطة المحترفة، والتي يستضيفها ملعب "أنفيلد".

ومن المتوقع أن يدفع ليفربول بقوته الضاربة من بداية المباراة، وذلك لحسم المواجهة من البداية، خاصة وأن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز يأمل في الصعود للدور المقبل من البطولة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون، إبراهيما كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز

وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الـ 9:45 من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب "أنفيلد"، معقل الليفر.

بينما تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

