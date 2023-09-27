معرض دمنهور للكتاب.. ندوات ثقافية وفعاليات فنية باليوم الأولى للدورة السادسة

معرض دمنهور السادس للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في مكتبة مصر العامة بدمنهور، شهد أمس مجموعة من الفعاليات الفاعليات الثقافية والفنية، والورش المختلفة للأطفال.

ندوات ثقافية وأدبية وورش فنية

واستقبل المعرض في أول أيامه أمس، عددا كبيرا من الزوار أبناء محافظة البحيرة، وعقد على مدار اليوم، ندوات ثقافية وأدبية وورش فنية و تعليم الحرف اليدوية، كما أقيم عرضاً فنياً لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية، وتم تنظيم ندوة بعنوان «المتغيرات الإقليمية بالقارة الإفريقية»، حاضر فيه الدكتور السيد فليفل بمشاركة الدكتور محمد رفعت الامام، وأدار اللقاء الكاتب محمد شلبي، بالإضافة إلى ندوة أخرى للكاتب طاهر المعتز بالله، لمناقشة كتابيه «الدحيح»، و « الدحيحة» .



وعلى هامش معرض دمنهور السادس للكتاب نظمت هيئة الكتاب بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور ورش تعليم فن الكاريكاتير مجاناً للجمهور والتي تستمر على مدار 5 أيام.

معرض دمنهور السادس للكتاب، يواصل فعالياته حتى يوم ٥ من شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة ما يقرب من ٣٠ دار نشر تتنوع ما بين قطاعات تابعة لوزارة الثقافة، ودور نشر خاصة، إلى جانب جناح للأزهر الشريف ودار الإفتاء، والكنيسة.

هيئة الكتاب تحتفي بالمبدع سيد إمام

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، اليوم الأربعاء، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، على هامش المعرض.

وتنطلق الفعاليات في العاشرة صباحا بقاعة رقم «١» بفاعلية ضمن محور ندوات متخصصة بعنوان «ذكرى ميلاد خير الأنام» بمشاركة الدكتور منصور أبو العدب، يليها في ندوة بعنوان «عالم مواز.. لقاء مع الكابتن عمرو السوهاجي بطل الألعاب الباراليمية في السباحة».

وفي الرابعة عصرا بذات القاعة ضمن محور تجارب وروى، تعقد ندوة «الفن والمجتمع.. علاقة التأثير والتأثر» ويديرها هاني قدري، وفي السادسة مساءا تعقد ندوة «قضايا المرأة في الوجدان العربي» بمشاركة زكية رشاد وعمرو الشيخ، ويديرها الدكتور محمد أبو علي، وفي الثامنة مساءا تعقد ندوة «ليلة في حب السيد إمام»، بمشاركة الدكتور عيد بلبع، ومحمود خيرالله، وطارق إمام، ويديرها كمال اللهيب.

وفي قاعة رقم «٢» تنطلق الفعاليات في الحادية عشر صباحا بندوة لإدارة دمنهور التعليمية، تليها ندوة نادي أدب إدكو، ونادي أدب رشيد، وفي الرابعة عصرا تعقد ندوة «البحيرة.. تاريخ وأعلام»، بمشاركة مجموعة من الأدباء والمبدعين، وتختتم القاعة فعاليات اليوم في السادسة مساءا بأمسية شعرية لمجموعة من الشعراء.

ويشهد اليوم مجموعة من الفعاليات الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب عدد من الورش الفنية المختلفة للأطفال.

