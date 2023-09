OPPO تستعرض أحدث نظام تصوير احترافي في Reno10 5G

نظمت OPPO مصر لتسليط الضوء على المُميزات المُبتكرة للهاتف الجديد OPPO Reno10 5G، فضلاً عن شرح المزيد من التفاصيل حول الهاتف.

تطلق OPPO من خلال سلسلة هواتف Reno10 أول كاميرا بورتريه "تيلي فوتو" في هذه السلسلة المميزة من الهواتف الذكية المُبتكرة، وهي كذلك الأولى من نوعها في هذه الفئة من الهواتف على الإطلاق، مما يقدم الفرصة للمستخدمين على التقاط صورة بورتريه احترافية وعلى أعلى مستوى من الوضوح باستخدام هواتفهم.

وبالإضافة إلى إمكانيات تصوير البورتريه الاحترافية المتوافرة في Reno10 5G، يتميز هذا الهاتف المُبتكر الجديد كذلك بتصميم أنيق وعصري، وبطارية تدوم طويلاً بالاستفادة من نظام Battery Health Engine، هذا بجانب تكنولوجيا الشحن فائق السرعة SUPERVOOCTM، والهاتف مزود كذلك بمحرك الحوسبة الديناميكية المُبتكر، أو Dynamic Computing Engine، الذي يضمن تقديم الهاتف لأعلى مستويات من الأداء لمدة أربعة أعوام.

وباتباع نهج OPPO الذي يرتكز على الانسان ودعمه في كافة المجالات وتحت شعار "Technology for mankind, Kindness for the world" تعمل الشركة على زيادة الابتكارات مع تركيز خاص على التكنولوجيات التي تقدم فوائد فريدة للعملاء وتُلبي كافة احتياجاتهم، ولهذا السبب تستمر OPPO في الارتقاء بإمكانيات تصوير البورتريه في سلسلة هواتف Reno.

وتتيح سلسلة هواتف Reno، من خلال أنظمة التصوير والكاميرات الرائدة للمستخدمين التعبير عن حياتهم اليومية واكتشاف المزيد من القدرات والإمكانيات والتعبير عن مشاعرهم والحفاظ على ذكرياتهم مما يجعل سلسلة هواتف Reno من الهواتف المميزة في مجال التصوير.



وكل يوم يتم التقاط أكثر من 2.13 مليون صورة بورتريه باستخدام سلسلة Reno للهواتف الذكية مما يحول كل اللحظات إلى ذكريات لا تُقدر بثمن. وهذا يزيد من حماس شركة OPPO على الاستمرار في تطوير تكنولوجيات التصوير وجعل التصوير البورتريه هو أحد أهم مميزات سلسلة هواتف Reno.

يُقدم الهاتف الرائد الجديد OPPO Reno10 5G تجارب رائعة للتصوير البورتريه من خلال نظام متقدم لكاميرات البورتريه فائق الوضوح مع مستشعر نصف بوصة بدقة 64 ميجا بكسل وكاميرا "تيلي فوتو" IMX709 بدقة 32 ميجا بكسل والتي توفر أعلى مستوى من الوضوح والدقة في الصور البورتريه. ويُمكن هذا النظام المتطور في التصوير المستخدمين من التقاط صور بورتريه شديدة الدقة في مختلف الظروف والمواقف.

وتوفر الكاميرا "تيلي فوتو" لتصوير البورتريه المُميزة تجارب تصوير فريدة من خلال إمكانيات التكبير التي تصل إلى ،2X والبعد البؤري أو focal length للصورة يبلغ 47 ملم، مع عدسة تمتص الضوء بالأشعة تحت الحمراء لخفض السطوع غير المطلوب وتعزيز أعلى مستوى من الدقة في الصور البورتريه، فضلاً عن مستشعر IMX709 RGBW الذي يقدم صور بورتريه كامل التفاصيل وبوضوح شديد حتى في ظل الإضاءة الخافتة.

وتسمح الكاميرا "تيلي فوتو" بالتركيز على الشخص الذي يقوم المستخدم بتصويره بالإضافة للمناظر الطبيعية وخلفية الصور بشكل عام في شتى ظروف التصوير مع تقديم صور بورتريه لا مثيل لها في الدقة والوضوح والجمال.