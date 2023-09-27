رئيس مركز المحلة يستقبل شكاوى المواطنين في اللقاء الجماهيري

عقد اليوم اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، جلسة لقاء جماهيري لتلقي شكاوى المواطنين بحضور المهندس محمد السباعى نائب رئيس المدينة، والمهندسة رانيا رفعت مديرة الإدارة الهندسية، وعدد من مديرى الإدارات و مسئولى الوحدات المحلية المعنيين بطلبات المواطنين و قد تم خلال اللقاء تلقي عدد من شكاوى المواطنين منها التضرر من وجود مياه بجوار أحد المنازل بقرية سامول وكذلك تضرر أحد المواطنين من إقامة سلم بحرم أحد الشوارع بقرية دمتنو كما تضرر أحد المواطنين من مخالفة أحد المقاهي لمواعيد الغلق بقرية سامول ووجود مصنع داخل الكتلة السكنية بقرية ميت الليت، وأكد رئيس المدينة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفات الواردة و ذلك لرفع الضرر عن المواطنين.

يذكر أن رئيس المدينة أعلن عن قيام رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتنفيذ لقاء جماهيري أسبوعى لتلقي شكاوى المواطنين يومًا من كل أسبوع في الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى كما أضاف أن إدارة خدمة المواطنين تقوم باستقبال شكاوى المواطنين وإعدادها للجلسة القادمة من كل أسبوع وذلك بحضور المسئولين عن قطاع تلك الشكاوى للتواصل فى إنهاء تلك المشكلات.