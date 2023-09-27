صناديق الاستثمار: المزايا والعيوب وترتيب الصناديق

مع قلة الإمكانيات والموارد عند معظم الأفراد يلجئون إلى تحسين الدخل الخاص بهم بطرق أخرى بدون الحاجة إلى فتح مشاريع استثمارية مكلفة، وهذه الطرق تسمى بالاستثمار المالي في صناديق الاستثمار وهي عملية سهلة تتطلب منك إيداع رأس مالك أيًا كان قيمته في أفضل صناديق الاستثمار المعروفة والمضمونة، ولكي تعرف كيف تدور عملية زيادة الأرباح داخل صناديق الاستثمار وما هي مزاياها وعيوبها تابع قراءة هذا المقال.

ما هي صناديق الاستثمار؟

ما المقصود ب صناديق الاستثمار؟، هي خزائن تقوم بادخار الأوراق المالية الخاصة بالشركاء المستثمرين وتهتم بتشغيلها لصالحهم ولصالح المؤسسة نفسها أي أن عملية المنفعة تبادلية، ويقوم مدراء صناديق الاستثمار بإدارة الأموال بطرق احترافية وخبرة عالية لضمان إدخال أموال بنسبة جيدة للعملاء.

أي يمكن القول أن مدير الصندوق يقوم بوضع الخطط الاستثمارية المقترحة عليه بنفسه بالاستعانة بأموال المستثمرين دون الحاجة لأي إمدادات أخرى منهم، وإذا قارنت بين القيود التي تواجه المستثمر الفرد إلى جانب ما تواجهه هذه الدوائر ستجد أن صناديق الاستثمار لا يتماشي معها هذا النظام لأنها تتفادى تلك القيود.

وهذا ما يجعلها قادرة على التنويع في أهدافها الاستثمارية كما يساعدها على تحديد رسوم قليلة مقابل تداول الأسهم، ولكن أيهما أفضل المحافظ الاستثمارية أم صناديق الاستثمار؟، في الواقع من وجهة نظر البعض تعتبر الصناديق الاستثمارية أفضل لأنها تدار بواسطة المدير وبشكل غير مباشر، وهذا إلى حد ما موفر للوقت يمكنك أن تترك الأمر للمسؤولين عن إدارة أموالك في هذه الصناديق دون بذل أي مجهود.

صناديق الاستثمار العقاري

إنها صناديق تهدف للعمل في أهم المجالات المربحة تلك الفترة الزمنية وفي كل عصر وهي المجالات العقارية، وهي تهتم بتجميع الأوراق المالية من كل مستثمر يرغب في الاشتراك ب صناديق الاستثمار العقاري لكي تنفقها في المشاريع المتنوعة بقطاع العقارات، لكن يا ترى ما طبيعة تلك المشاريع وهل تؤتي ثمارها حقًا؟

الإجابة إذا كنت تسعى للاشتراك في هذا النوع من الصناديق الاستثمارية فربما أنت على حافة الوصول، لأن المشروعات العقارية مربحة بنسب كبيرة وهي تتمثل في إنشاء المباني السكنية والانتفاع من بيعها أو تأجيرها، وتأسيس شركات ومكاتب تجارية للموظفين ورجال الأعمال والربح من الفائدة الخارجة منها، والمساهمة بأموال الصناديق في تهيئة المنشآت الصحية والمراكز الفندقية، إلخ. كل هذه المشروعات إلى حد ما تحتاج إلى كلفة عالية ولكن لا تطالبك صناديق الاستثمار العقاري بأموال محددة بل يمكنك إيداع المبلغ المتاح معك بأي قيمة.

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مزايا وعيوب صناديق الاستثمار

لكن من ذا الذي يضمن لك الربح من صناديق الاستثمار؟، لكي تتعرف على إجابة هذا السؤال لابد ان تضطلع على فوائد صناديق الاستثمار وعيوبها، وهي كالتالي:

-ليس كل شرائح المستثمرين لديهم خبرة بالإدارة إلا الحاصلين علىدورة إدارة البرامج الاستثمارية الناجحة ودورات أخرى متعلقة بهذا الغرض، لذلك تشكل عملية الاستثمار الفردي مشكلة بالنسبة لغالبية المستثمرين لكن أنسب حل للتخلص من تلك المعضلة هو اللجوء للإدارة المتخصصة في صناديق الاستثمار.

-من الصعب على المستثمر أن يساهم بامواله في أكثر من مشروع للربح منهم جملة واحدة، لكن في صناديق الاستثمار يمكنه ذلك، وبمبالغ بسيطة وهذا لا يحمله تحمل المخاطر في أعماله الاستثمارية وسيكون قادرًا على الاستفادة من عوائده من أكثر من مجال.

-من عيوب صناديق الاستثمار أن العوائد منها غير ثابتة لأن هناك احتمالات بهبوط قيمة هذه الصناديق في أي لحظة.

ترتيب صناديق الاستثمار

بعد تحليلات دقيقة وجد المحللون أن أنواع صناديق الاستثمار مهم النظر إليها قبل البدء والمجازفة برؤوس الأموال لضمان تحقيق أرباحًا مثالية ولضمان مطابقة أنظمتها مع توقعاتك وأهدافك، أما بخصوص ترتيب صناديق الاستثمار فقد كشفت الدراسات العالمية أن السعودية حاصلة على الترتيب الرابع في صناديق الأرباح السيادية في حين أن أول ترتيب الدولة الفائزة به هي الصين.